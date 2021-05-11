В Сирии к северу от Пальмиры российские военные обнаружили и уничтожили пещеру-бункер боевиков ИГИЛ*

Российские инженеры после изучения совместно с сирийскими военнослужащими огромной пещеры, где прятались боевики ИГИЛ*, мощным взрывом в две с половиной тонны в тротиловом эквиваленте уничтожили то, что построили террористы. Взрывная волна сотрясла пространство вокруг горы на расстоянии нескольких километров, после чего огромная пещера превратилась в тонны грунта, камня и бетонных обломков.

Серьезный укрепрайон боевики создали в Сирийской пустыне «Белая» в 90 км от Пальмиры. Он представлял из себя разветвленную сеть тоннелей, оборудованных по всем правилам фортификационных сооружений: вентиляция, дренажная система, склады вооружения и топлива. В пещере имелось два выхода на разные склоны горы и комнаты с телевизорами, где проживали, возможно, командиры среднего звена. ​

У каждого помещения было свое строгое предназначение. Таким образом, под Пальмирой появился настоящий подземный город. В одной комнате содержались военнопленные или рабы. В другом, более просторном - находились женщины. Там стояли швейная и стиральная машины, а на полу был рассыпан бисер.

Террористы оставили после себя большое количество самых разных боеприпасов и стрелкового оружия. Практически все они - американского производства.

«В ходе досмотра пещеры были обнаружены оружие и боеприпасы, использующиеся боевиками, иностранного производства. В том числе - оружие американского производства - пулемет М-60, две винтовки М-16, боеприпасы к ним. Калибра 7,62 и 5,56. Различного рода мины, в том числе - осколочно-направленного действия, нажимного действия, мины для минометов - 60-миллиметровые, 120-миллиметровые», - рассказал представитель группировки​ ВС РФ в САР Петр.

В гористой местности в Сирийской пустыне боевики заняли контроль над автострадой и господствующую высоту. С военной точки зрения там все организованно на самом высоком уровне. Как установили российские военные, организовать всю деятельность террористам помогали американские военные специалисты. В одной из пещер находился пункт управления боевиков. Уходя из этих пещер, боевики бросили не только оружие и боеприпасы с сухими американскими пайками. В одном из углов - найдена армейская радиостанция Харрис американского производства, с мобильным терминалом.

Несколько лет террористы держали в страхе местное население. Тех, кто отказывался на них работать, - публично казнили. Грузовой транспорт на трассе Пальмира - Эс Сухне, грабили. И лишь когда, при поддержке Российских ВКС, сирийская армия начала в этом районе стремительное продвижение - террористы покинули эти пещеры.

«С высоты они контролировали большую территорию и расстреливали машины, которые ехали по трассе. Даже гражданский транспорт не пропускали. Дорога была фактически закрыта. Люди элементарно не могли ездить на работу», - рассказал командир отряда бригады «Аль-Кудс» Ахед Дин.

На входах в пещеру боевики оставили мины и фугасы. Прежде чем уничтожить укрепсооружение, российские саперы сначала провели полное разминирование всех помещений и подходов. Только после этого при помощи сирийских коллег внутрь пещеры заложили штатные боеприпасы инженерных войск.

Не так давно, всего в нескольких километрах от пещер, ВКС России нанесли удар по крупной базе террористов, уничтожив более 200 боевиков. Теперь под натиском сирийской армии постепенно освобождается от бандформирований и пустыня «Белая». Уничтожая укрепления террористов, военные гарантируют, что сюда они больше не вернутся.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещена на территории России