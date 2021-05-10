С понедельника, 10 мая, в Москве стартовало отключение отопления, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра пояснил, что решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура сохраняется на уровне выше 8 градусов.

«С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», - сказал Бирюков.

Бирюков отметил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. Первыми под отключение попадают промышленные и административные объекты, после чего в жилые здания, школы, дошкольные и лечебные учреждениях.

Всего специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в свыше 74 000 зданий, в числе которых более 34 тысяч жилых домов.