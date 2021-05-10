В Китае турист застрял на разбившемся стеклянном мосту

В Китае мужчина-турист застрял на разбившемся стеклянном мосту высотой более ста метров. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в китайском городе Лунцзин. По сообщениям СМИ, мощный ветер сдул некоторые стеклянные панели в то время, как турист находился на мосту. Мужчина смог доползти до безопасного места в сопровождении полиции, пожарных, а также работников лесного хозяйства.

Сообщается, что в настоящий момент мужчина доставлен в больницу. Там он получает психологическую помощь.