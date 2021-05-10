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Составы жизни: какой вклад внесли в Победу советские железнодорожники

Алексей Казанников
09:15 10.05.2021
С начала Великой Отечественной войны обычные поезда полностью переделывали в санитарные, оборудованные койко-местами, с оборудованием для экстренных операций, которые проводили даже во время движения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Огромный вклад в общую победу над нацизмом внесли не только солдаты, воевавшие на передовой, но и те, кто обеспечивал их, фронт и эвакуацию. Прежде всего - военные железнодорожники; взять хотя бы санитарные поезда, которые в годы войны перевезли миллионы раненых и больных. За ними немцы устраивали настоящую охоту, ведь это были госпиталя на колесах, где, не зная отдыха, врачи и медсестры, машинисты и кочегары, спасали жизни советских бойцов.

9 мая одновременно с военным парадом по всей стране зазвучал гудок Победы. В столице его подал герой социалистического труда Юрий Чумаченко. Ему скоро 82 года, и он прекрасно помнит, как управлять паровозами - такими же, какие в военные годы оказывали неоценимую помощь в тылу.

Уже после войны такие паровозы стали называть «поездами-победителями». Отдельные модификации даже оказывались в Книге рекордов Гиннеса как самые массовые и самые долгие по производству. В 1944 - 1945 годах эти составы обслуживали Киевский и Белорусский фронты, снабжали всем необходимым Красную армию.

«Пушки, танки, самолеты, снаряды - все, что угодно. И обратно они могли участвовать в составе санитарных поездов. То есть привозя воинское снаряжение на фронт, а оттуда уже забирая раненых бойцов», - рассказал «Звезде» сотрудник Музея Московской железной дороги Рустам Садретдинов.

Для такой работы составы еще в начале Великой Отечественной войны полностью переделывали в санитарные поезда: за такими в годы войны особенно охотились немецкие летчики, так как в них перевозили советских солдат. На носилках раненых доставляли на койко-места, а в следующем помещении делали экстренные операции; все было оборудовано для того, чтобы спасти раненого бойца, зачастую - прямо во время движения. Затем в поездах шли перевязочные. За все время даже один такой вагон мог спасти свыше 37 тысяч красноармейских жизней.

Железнодорожные войска и труженики тыла не только занимались снабжением и вывозили раненых. Тысячи жизней спасены, благодаря рисковавшим жизнью машинистам, самоотверженным начальникам поезда и неутомимым кочегарам.

«Наш долг - сохранить эту память. Передать ее следующим поколениям, чтобы этот дух, эта Победа, жила вместе с нами. И мы отдавали четкое понятие, какими силами и каким трудам она добивалась», - заявил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Среди московских железнодорожников - 44 Героя Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, семь Героев Соцтруда. Во многом, благодаря именно им, и еще тысячам сотрудников железной дороги, рисковавшим жизнью, и удалось выковать Великую Победу.

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