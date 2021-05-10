Ученые назвали необычный способ борьбы с раком

Канадские ученые в ходе исследования установили, что авокадо обладает качественными антираковыми свойствами. В частности, его плоды богаты авокатином B, который влияет на фермент VLCAD, участвующий в метаболизме лейкозных клеток.

В ходе работы специалисты отдела пищевых наук Гуэлфского университета акцентировали внимание на изучении различных групп нутрицевтиков, способных подавлять VLCAD. Впервые обнаруженный авокатин В показал самые лучшие результаты в лабораторных тестах.

В ближайшее время ученые приступят к клиническим испытаниям, чтобы доказать, насколько эффективен авокатин В для лечения лейкоза. Данный нутриент нетоксичен и может стать одним из самых безопасных средств лечения онкологии.

Специалисты отметили, что данное соединение уже используется при лечении диабета и ожирения, пишет портал Еxplica.co.