Детеныш кита застрял в одном из шлюзов Темзы в Лондоне

В Темзе на юго-западе Лондона днем в воскресенье застрял детеныш кита Минке. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что животное село на мель в воскресенье, около 19:00. Спасатели прибыли на место происшествия примерно через два часа. К ним также присоединились две пожарные команды, а также британские водолазы Marine Life Rescue. В ожидании спасателей детеныша кита поливали водой из шланга.

Киты вида Минке являются самыми маленькими из полосатиковых китов. Их длина не превышает 10 метров. Малый полосатик Минке в настоящее время является объектом китобойного промысла в Японии, Исландии и Норвегии.