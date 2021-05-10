На Украине возбуждено 13 уголовных дел против участников мероприятий по случаю 9 Мая

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в отношении участников праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, возбуждено 13 уголовных дел.

«Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях. Большинство из них касалось использования запрещенной символики», - уточняется в заявлении на сайте ведомства.

Два уголовных дела открыты по статье о надругательстве над местом захоронения и за сопротивление представителю власти или работнику правоохранительных органов.

Кроме того, составлено 22 административных протокола. В частности, за использование георгиевской ленточки, что запрещено законодательством страны, за неповиновение требованию представителю власти, а также за нарушение правил карантина.