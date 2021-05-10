В замке Дракулы в Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса
В Румынии открыли пункт вакцинации от COVID-19 в замке Дракулы.
© Фото: Castelul Bran, Facebook
В замке Дракулы в Румынии открыли пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Прививки делают абсолютно бесплатно препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщается на странице замка в Facebook.
Тем, кто прошел вакцинацию в замке, вручают специальный сертификат, а также бонусом - бесплатное посещение выставки средневековых инструментов пыток.
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