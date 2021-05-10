В замке Дракулы в Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса

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Для того, чтобы сделать прививку в замке, предварительная запись не требуется. Отмечается, что прививки делают сотрудники мобильной медицинской бригады.

По данным на 9 мая, в Румынии вакцинацию прошли 3,6 миллиона человек. Помимо вакцины Pfizer, используются препараты компаний Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. К сентябрю 2021 года власти планируют вакцинировать 10 миллионов граждан.

Замок Бран был построен в 13 веке, в 30 километрах от города Брашов. В разное время им владели венгры, валахи и турки. По легенде правитель Валахии Влад Цепеш останавливался в этом замке, после чего укрепление назвали его именем.