Вызывает тревогу: NI рассказал о состоянии ВС США Алена Миронова The National Interest раскрыл главную уязвимость ВС США. © Фото: US Army, Globallookpress Недостаточное финансирование армии США может обернуться для государства крахом в случае возникновения крупного военного конфликта. Об этом пишет американский журнал The National Interest. Отмечается, что большинство военного оборудования было закуплено в 1980-х и 1990-х годах. В настоящее время флот сократился практически в два раза по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. «В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться» — передает издание слова старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд. Эксперт подчеркнула, что некоторые другие государства за последние 20 лет инвестировали в свой оборонный сектор, новое оборудование, а также передовые технологии - по ее словам, об этом свидетельствуют их навыки, продемонстрированные на учениях. Вуд выразила обеспокоенность тем, что союзники Соединенных Штатов «позволили своим армиям ослабнуть» до такого уровня, что почти не способны оказать помощь в случае возникновения серьезного кризиса. «Если, например, Китай и США вступят в войну за Тайвань, и Китай победит, вряд ли Пекин согласится дать Соединенным Штатам время перевести дух, перегруппироваться, а затем начать войну во второй раз» - считает эксперт. Вуд обратила внимание на то, что администрация Джо Байдена и главные противники США будут ждать, пока страна разберется со своими внутренними проблемами и проведет модернизацию вооруженных сил.