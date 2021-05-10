Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вызывает тревогу: NI рассказал о состоянии ВС США

Алена Миронова
08:06 10.05.2021
The National Interest раскрыл главную уязвимость ВС США.
Вызывает тревогу: NI рассказал о состоянии ВС США
© Фото: US Army, Globallookpress
Читайте нас на:

Недостаточное финансирование армии США может обернуться для государства крахом в случае возникновения крупного военного конфликта. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Отмечается, что большинство военного оборудования было закуплено в 1980-х и 1990-х годах. В настоящее время флот сократился практически в два раза по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад.

«В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться» — передает издание слова старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд.

Эксперт подчеркнула, что некоторые другие государства за последние 20 лет инвестировали в свой оборонный сектор, новое оборудование, а также передовые технологии - по ее словам, об этом свидетельствуют их навыки, продемонстрированные на учениях.

Вуд выразила обеспокоенность тем, что союзники Соединенных Штатов «позволили своим армиям ослабнуть» до такого уровня, что почти не способны оказать помощь в случае возникновения серьезного кризиса.

«Если, например, Китай и США вступят в войну за Тайвань, и Китай победит, вряд ли Пекин согласится дать Соединенным Штатам время перевести дух, перегруппироваться, а затем начать войну во второй раз» - считает эксперт.

Вуд обратила внимание на то, что администрация Джо Байдена и главные противники США будут ждать, пока страна разберется со своими внутренними проблемами и проведет модернизацию вооруженных сил.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:49 В стране и мире
Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава
04:06 В стране и мире
Танки Израиля ударили по объектам ХАМАС в ответ на пуски ракет из Газы
01:28 В стране и мире
На сайте «Бессмертного полка» пресекли попытки размещения фото нацистов
00:33 В стране и мире
Видео
Салют по случаю Дня Победы в Самаре стал самым длительным за все годы его проведения
22:48 В стране и мире
Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время
Популярное
Популярное
Видео
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Видео
Цветы «Героям Дальневосточникам»: в Хабаровске началось празднование Дня Победы
Видео
В Южно-Сахалинске прошел Парад Победы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.