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Российский гонщик «Хааса» преклонил колено в знак уважения ветеранам ВОВ

Светлана Головина
07:22 10.05.2021
Перед стартом Гран-при Испании Никита Мазепин преклонил колено в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.
Российский гонщик «Хааса» преклонил колено в знак уважения ветеранам ВОВ
© Фото: nikita_mazepin, instagram
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Российский автогонщик в классе машин Формула-1 «Хаас» Никита Мазепин преклонил колено перед стартом Гран-при Испании в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Прошло 76 лет с Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения ветеранам и людям причастным к Победе», - пояснил гонщик.

Перед началом заезда некоторые гонщики традиционно преклоняют колено в знак поддержки движения Black Lives Matter, в связи с чем к российскому спортсмену возникли вопросы. Однако он объяснил свой поступок и  подчеркнул, что с данным движением это никак не связано.

В результате заезда 9 мая Мазепин финишировал 19-м.

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