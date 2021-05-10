Российский гонщик «Хааса» преклонил колено в знак уважения ветеранам ВОВ

Российский автогонщик в классе машин Формула-1 «Хаас» Никита Мазепин преклонил колено перед стартом Гран-при Испании в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Прошло 76 лет с Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения ветеранам и людям причастным к Победе», - пояснил гонщик.

Перед началом заезда некоторые гонщики традиционно преклоняют колено в знак поддержки движения Black Lives Matter, в связи с чем к российскому спортсмену возникли вопросы. Однако он объяснил свой поступок и подчеркнул, что с данным движением это никак не связано.

В результате заезда 9 мая Мазепин финишировал 19-м.