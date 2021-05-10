Раскрыты напитки, которые опасно пить натощак

Некоторые напитки наносят вред организму, если употреблять их на голодный желудок.

Известно, что всем без исключения людям можно пить натощак воду. С другими напитками несколько сложнее - следует обратить внимание на состояние своего желудка.

«Натощак можно пить только воду. При условии, что желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком. Можно пить кисломолочные напитки, но только если у вас здоровый желудок», - передает радио «Sputnik» слова врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

Уточняется, что кислая жидкость может стать причиной появления болей в случае, если она попадет на воспаленную слизистую оболочку желудка. После еды же слизистая защищена лучше.

Однако даже если ЖКТ находится в полном порядке, до еды не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, алкоголь, сладкий чай, соки, компоты. В случае, если в напитке содержится сахар, это может привести к резкому подъему его уровня в крови.