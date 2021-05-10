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Раскрыты напитки, которые опасно пить натощак

Алена Миронова
07:34 10.05.2021
Врач назвал напитки, которые опасно пить на голодный желудок.
Раскрыты напитки, которые опасно пить натощак
© Фото: André Skonieczny, imagebroker, Globallookpress
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Некоторые напитки наносят вред организму, если употреблять их на голодный желудок.

Известно, что всем без исключения людям можно пить натощак воду. С другими напитками несколько сложнее - следует обратить внимание на состояние своего желудка. 

«Натощак можно пить только воду. При условии, что желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком. Можно пить кисломолочные напитки, но только если у вас здоровый желудок», - передает радио «Sputnik» слова врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

Уточняется, что кислая жидкость может стать причиной появления болей в случае, если она попадет на воспаленную слизистую оболочку желудка. После еды же слизистая защищена лучше.

Однако даже если ЖКТ находится в полном порядке, до еды не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, алкоголь, сладкий чай, соки, компоты. В случае, если в напитке содержится сахар, это может привести к резкому подъему его уровня в крови.

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