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Песни, благодарности и медаль: в Екатеринбурге военные ЦВО поздравили с Днем Победы ветерана ВОВ

Светлана Головина
06:55 10.05.2021
Военнослужащие поздравили с Днем Победы участницу Великой Отечественной войны, участвовавшую во взятии Вены, устроив мини-концерт.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие войск связи Центрального военного округа и женского парадного расчета войск Екатеринбургского гарнизона поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Ирину Комарову. Военные исполнили под окнами ее квартиры песни «День Победы» и «Катюша».

За мини-концертом Ирина Николаевна наблюдала с балкона своей квартиры и подпевала. Начальник войск связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин передал фронтовику письма, написанные военнослужащими ЦВО со словами поздравлений и благодарности. Также Комаровой вручили памятную медаль, посвященную столетнему юбилею войск связи.

Ирина Комарова встретила войну в составе железнодорожной бригады 2-го Украинского фронта. Принимала участие в возведении мостов через реку Днепр, а после проходила службу в подразделениях связи на должностях радиста и телеграфиста. Победу Комарова встретила в Вене. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Вены» и  «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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