Песни, благодарности и медаль: в Екатеринбурге военные ЦВО поздравили с Днем Победы ветерана ВОВ

Военнослужащие войск связи Центрального военного округа и женского парадного расчета войск Екатеринбургского гарнизона поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Ирину Комарову. Военные исполнили под окнами ее квартиры песни «День Победы» и «Катюша».

За мини-концертом Ирина Николаевна наблюдала с балкона своей квартиры и подпевала. Начальник войск связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин передал фронтовику письма, написанные военнослужащими ЦВО со словами поздравлений и благодарности. Также Комаровой вручили памятную медаль, посвященную столетнему юбилею войск связи.

Ирина Комарова встретила войну в составе железнодорожной бригады 2-го Украинского фронта. Принимала участие в возведении мостов через реку Днепр, а после проходила службу в подразделениях связи на должностях радиста и телеграфиста. Победу Комарова встретила в Вене. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Вены» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».