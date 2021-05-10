Сухогруз «Порт Оля-4» сел на мель в канале в Астраханской области

В северной части Каспийского моря на мель сел сухогруз «Порт Оля-4», направляющийся в иранский порт Амирабад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ.

Сообщение поступило в 01:15 по московскому времени. Известно, что сухогруз сел на 155 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Движение судов в районе приостановили. Мероприятия по снятию судна с мели спланируют по мере улучшений метеорологических условий.