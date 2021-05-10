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Масштабный оркестр и около 70 единиц техники: как прошел Парад Победы в Ростове-на-Дону

Светлана Головина
Виталий Никулин
Антон Балзовский
06:35 10.05.2021
В Параде Победы в Ростове-на-Дону приняли участие 45 современных самолетов и вертолетов, а марши исполнили одновременно 150 музыкантов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более трех тысяч военнослужащих, около 70 единиц военной техники, 45 современных самолетов и вертолетов приняли участие в Параде Победы в Ростове-на-Дону.

Главным отличием этого года стал самый большой по численности сводный военный оркестр, больше только на Красной площади. Марши, под которые прошагали праздничные расчеты, исполняли одновременно 150 музыкантов под руководством восьми дирижеров.  

В мероприятии были задействованы броневики АС-Линза с красными крестами на бортах и автомобили техразведки «Тайфун». После прохода механизированной колонны в небе над Театральной площадью выступили пилоты.  

«Все братья, все сестры, радость неимоверная. Вот каждый встречный абсолютно, вышла толпа на улицу, улица Красная тогда была. Обнимались, целовались, подхватывали, если ты в погонах обязательно подбрасывали», - рассказал ветеран Юрий Чередняков.

Кульминацией Парада Победы в Ростове-на-Дону стал праздничный салют из тридцати залпов.

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