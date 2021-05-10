В ЦВО вдвое усилили группировку по тушению лесных пожаров в Тюменской области.

Дополнительно для тушения пожаров в район населенного пункта Орловка направили сводный отряд инженерно-саперного полка в составе 20 человек. На месте уже несколько дней работает отряд из 20 человек. Так, в общей сложности в тушении пожаров задействовано 40 человек.

Для тушения очагов возгорания используются ранцевые огнетушители РП-15 - они предназначены для тушения водой и водными растворами химикатов низовых пожаров слабой и средней интенсивности, а также для проведения отжига методом создания «мокрой полосы».

В готовности к применению также и два вертолета Ми-8 из состава бригады армейской авиации ЦВО под Екатеринбургом. Они оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.