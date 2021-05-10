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Истребители ЗВО пролетели в парадном строю над Петербургом: завораживающие кадры из кабины пилота

Валентина Пескова
04:44 10.05.2021
В рамках воздушной части парада в честь Дня Победы над Дворцовой площадью в едином строю пролетели истребители ЗВО, стартовавшие с аэродрома в Карелии.
© Видео: пресс-служба ЗВО © Фото: пресс-служба ЗВО
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Авиация Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приняла участие в торжественном пролете над Санкт-Петербургом, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Над Дворцовой площадью в едином строю пролетели 30 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения.

Самолеты оперативно-тактической авиации взлетали с аэродромов в республике Карелия, а экипажи армейской авиации стартовали с аэродрома в городе Пушкин под Санкт-Петербургом.

На кадрах, предоставленных пресс-службой ЗВО, показано завораживающее зрелище с ракурса, которым смотрят на парад сами пилоты истребителей: рядом виден ряд самолетов, плавно выстроившийся в заданную линию, когда летчикам приходится держать штурвал на правильном расстоянии друг от друга. А под кабинами снизу в это время видна панорама столицы на Неве, принимающей праздничный парад.

Возглавлял торжественный строй в небе над Санкт-Петербургом - тяжелый транспортный вертолет Ми-26, за ним пролетели звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». За вертолетом в небе показались транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134. А завершили пролет тактической авиационной группы - те самые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С, истребители Су-34, а также истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, перед тем, как принять участие в торжественном пролете парадного строя авиатехники, летчики провели многочисленные совместные тренировки не только в небе, но и на земле.

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