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В параде в Крыму по случаю Дня Победы прошел личный состав частей Симферопольского гарнизона

Валентина Пескова
03:32 10.05.2021
Крымская столица во главе с губернатором полуострова приняла военный парад в честь 76-й годовщины Дня Победы, помимо личного состава военнослужащих в котором также участвовала колонна военной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Столица Крыма - Симферополь не осталась в стороне от празднования Дня Победы. В 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне по центральной улице города торжественным маршем прошел личный состав частей Симферопольского гарнизона и механизированная колонна военной техники.

В торжественном праздничном действе приняли участие парадные расчеты роты барабанщиков крымского кадетского корпуса, офицеров управления 22-го Армейского корпуса, военнослужащих 126-й отдельной бригады береговой обороны, 127-й отдельной бригады разведки, 8-го артиллерийского полка, 68-го отдельного морского инженерного полка, 1096-го зенитного ракетного полка. Также были представлены парадные расчеты отдельного разведывательного отряда Национальной гвардии «Русь», курсантов крымского филиала Краснодарского университета МВД России, парадный расчет войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско», парадный расчет МЧС России, юнармейцев, казаков-кадетов.

После этого на экранах была включена прямая трансляция обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России на Красной площади в Москве, который поздравил с праздником всю страну, не исключая и Крымский полуостров. После поздравления главы государства к ветеранам-крымчанам обратился глава республики Крым Сергей Аксенов, поздравил их с великим праздником и выразил слова благодарности и уважения за подвиг.

«Дорогие наши ветераны, уважаемые партизаны и подпольщики, труженики тыла, уважаемые крымчане! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!», - сказал глава республики.

В своем выступлении Аксенов подчеркнул, что история Великой Отечественной войны есть в каждой семье, и нет в России семьи такой, где не памятен был бы свой герой - участник войны, отметив при этом, что для каждого россиянина эта фраза имеет огромный, колоссальный смысл. По мнению Сергея Аксенова, основной задачей сегодня является сохранение памяти о войне и правдивой истории о тех событиях.

«Перед нами стоит важная задача по сохранению и передаче памяти о тех, кто не вернулся с фронтов, и заботе о ветеранах, доживших до сегодняшних дней. Они - живой пример героизма, о котором должны знать последующие поколения, чтобы никто не мог исказить и сфальсифицировать историю нашего народа. Слава советскому народу-победителю! Да здравствует Россия!», - сказал глава республики.

С приветственным словом выступил и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, который поздравил крымчан и ветеранов с праздником Победы.

В параде в Симферополе было задействовано 57 единиц военной и специальной техники: бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-80, 150-миллиметровые гаубицы «Мста - Б», системы реактивного залпового огня «Град», 122-миллиметровые гаубицы «Д-30», противотанковый комплекс «Хризантема-С», боевые машины «Оса», «Стрела-10» и новейшие зенитные ракетные комплексы «С-400» и «Панцирь-С».

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