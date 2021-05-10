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Командование миротворческого контингента РФ в Карабахе поздравило ветеранов Великой Отечественной войны

Валентина Пескова
03:00 10.05.2021
Командование миротворческого контингента посетило 11 ветеранов, которые сегодня находятся в добром здоровье и проживают в Степанакерте.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Степанакерте, получили поздравления от командиров российского миротворческого контингента, находящегося в Нагорном Карабахе.

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов пришел поздравить с 76-й годовщиной Победы Сергея Еремовича Багсегяна - ветерана Великой Отечественной войны и, по совместительству, - председателя совета ветеранов города Степанакерта. Сергей Багсесян был призван в 1943 году и попал служить на 1-ый Украинский фронт. Участвовал в освобождении Украины и Чехословакии и вернулся домой лишь в 1946 году.

Начальник Центра гуманитарного реагирования РМК полковник Игорь Сиваков посетил Сергея Бахшиевича Арзуманяна - пулеметчика, участвовавшего в освобождении от немецких оккупационных войск Киева, Винницы и Житомира. При освобождении Житомира Сергей Бахшиевич был серьезно ранен и более семи месяцев находился в госпитале. День Победы в 1945 году он встретил в части морской авиации в Николаеве, куда был переведен после выписки из госпиталя.

Всего командование российского миротворческого контингента накануне посетило 11 ветеранов, которые на сегодняшний день находятся в добром здравии и проживают в Степанакерте, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Каждому из них были высказаны теплые слова благодарности за Победу в той страшной войне, вручены букеты красных гвоздик и переданы памятные подарки, подготовленные российскими миротворцами. Творческий подарок каждому ветерану преподнесли и артисты ансамбля песни и пляски ВКС РФ, исполнив для них песни военных лет под аккомпанемент аккордеона.

Миротворческий контингент Российской Федерации развернут в Нагорном Карабахе для контроля за прекращением огня и военных действий в соответствии с совместным заявлением президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, в соответствии с которым в регионе с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.

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