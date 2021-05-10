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ЦПВС подготовит пункты пропуска в Идлибе для сдачи экзаменов местными жителями

Алексей Курильченко
22:52 10.05.2021
На территории Идлибской зоны деэскалации будут подготовлены пункты для централизованной сдачи экзаменов.
ЦПВС подготовит пункты пропуска в Идлибе для сдачи экзаменов местными жителями
© Фото: Минобороны РФ
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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон ведут подготовку к началу работы пунктов пропуска для того, чтобы жители Идлибской зоны деэскалации смогли сдать выпускные и вступительные экзамены в школах, институтах и других учебных заведениях. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов в ходе брифинга..

«Централизованная сдача экзаменов в учебных заведениях, находящихся на подконтрольных сирийскому правительству территориях, ежегодно организуется сирийскими властями для получения выпускниками дипломов государственного образца, признаваемых на международном уровне», - отметил контр-адмирал.

Также Каров сообщил о ходе патрулирования зоны деэскалации подразделениями российской военной полиции. Продолжено патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам - в направлении Бозгекли и Каракозак, а также в провинции Хасеке от Камишлия до Айн-Дивара. Состоялось также очередное совместное российско-турецкое патрулирование в Алеппо по маршруту от пункта пропуска Гариб до Бандар-Хан и обратно.

Сообщается, что в зоне деэскалации зафиксировано 46 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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