Россия и Азербайджан ведут диалог о производстве вакцины «Спутник V» на территории республики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории республики. Лавров прибыл в Баку в понедельник.

«Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидается еще более значительная партия», - сказал Лавров.

Раннее главы МИД России и Перу Сергей Лавров и Алан Вагнер в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили интерес латиноамериканской страны к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», а также сотрудничество в области борьбы с пандемией.