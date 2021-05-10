На Украине избили стрингера агентства Ruptly

Националисты на Украине избили стрингера новостного видеоагентства Ruptly, которое входит в RT. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Как отметила руководитель, нападение на внештатного журналиста произошло после того, как он поговорил с прохожими и взял у граждан Украины небольшие интервью об их отношении ко Дню Победы.

«Работать на новостное агентство, имеющее отношение к России, на Украине сейчас смертельно опасно. Особенно в День Победы», - заявила Симоньян в личном паблике.

Об избиении журналиста также рассказала глава RT DE и Ruptly Динара Токтосунова. По ее словам, стрингеру пришлось обратиться за врачебной помощью, возможно потребуется госпитализация. В целях безопасности сотрудника руководители не раскрывают ни имя, ни город, где напали на человека.