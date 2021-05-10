При ДТП в Екатеринбурге погибли трое взрослых и ребенок

В Екатеринбурге произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибло четыре человека, включая одного ребенка. Трагедия произошла на 61 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги.

«В результате ДТП от полученных травм скончались – трое взрослых пассажиров "ВАЗ- 2113": мужчина 1961 года рождения, женщина 1952 года рождения, женщина 1988 года рождения. Все погибшие находились на заднем пассажирском сидении», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что находившаяся на переднем сиденье семилетняя девочка также погибла. Водитель и пассажир микроавтобуса не пострадали.