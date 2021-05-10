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«Мы обеспокоены»: в США высказались о ситуации в Израиле

Кира Карон
20:34 10.05.2021
США беспокоятся за ситуацию в Израиле.
«Мы обеспокоены»: в США высказались о ситуации в Израиле
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress
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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила, что США обеспокоены насилием в Израиле. Об этом она заявила в понедельник.

«Мы обеспокоены ситуацией, включая насильственную конфронтацию, которую мы видели в последние дни», - сказала Псаки.

Она добавила, что на эту тему на выходных говорили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его израильский коллега Меир Бен-Шаббат. В заключение Псаки отметила, что осуждает ракетные атаки на Израиль.

Ранее по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 45 ракет за последние два часа. Такому же обстрелу Иерусалим подвергался летом 2014 года.

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