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Обнаружено послание в бутылке, предположительно, с «Титаника»

Кира Карон
18:26 10.05.2021
В Канаде нашли бутылку с посланием.
Обнаружено послание в бутылке, предположительно, с «Титаника»
© Фото: Knorr + Hirth, Globallookpress
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В Канаде была найдена бутылка с посланием, которая по мнению ученых, была выброшена с «Титаника». Находка была обнаружена в 2017 году, ее нашла семья Шервух во время отдыха на пляже у скал Хоупвелл-Рокс. После они передали свою находку специалистам для изучения.

Послание было составлено 13 апреля в 1912 году 13-летней Матильдой Лефевр из Франции. По словам ученых из Квебека, на «Титанике» была девочка с такими именем. Она направлялась в Нью-Йорк в месте с матерью и тремя братьями и сестрами, где их должен был встретить отец. Но в итоге Лефевры затонули вместе с другими пассажирами и членами экипажа в ночь с 14 на 15 апреля.

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь ее найдет, сообщите об этом семье Лефевров в Левен», - говорится в предполагаемом письме девочки.

Послание, под одной из версий, мог написать для девочки кто-то из пассажиров, пишет Reddit.

Ранее стало известно, что спустя более 100 лет был обнаружен артефакт, который мог спасти «Титаник» от столкновения с айсбергом. В частности, речь идет о ключе, с помощью которого можно было открыть запертый шкаф, где хранились все бинокли для дозорных.

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