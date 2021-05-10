На берегу Азовского моря обнаружили мертвого крокодила

В украинском поселке Кирилловка на берегу Азовского моря отдыхающие обнаружили мертвого крокодила. Отмечается, что в этом регионе хищные земноводные не водятся, а версия о том, что животное приплыло из моря - маловероятна.

По данным портала Vgorode, животное могло принадлежать местным «предпринимателям», которые за деньги предлагали отдыхающим сфотографироваться с крокодилом.

В 2019 году побережье Кирилловки начало замерзать, несмотря на то что днем в поселке наблюдается плюсовая температура. Вода в море местами превратилась в лед.