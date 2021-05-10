В США обнаружили тигра во дворе жилого дома

В западном Хьюстоне в США в воскресенье вечером мужчина обнаружил около своего дома тигра, который убегал от сотрудника зоопарка.

На кадрах опубликованных полицией видно, как тигр сначала лежал в траве, а затем подошел к мужчине. Тот обратился в службу экстренной помощи и сообщил, что тигр «носит ошейник на шее» и «ведет себя агрессивно».

Далее хищник пересек улицу и подошел к вооруженному человеку. На что мужчина начал кричать на сотрудника зоопарка, который пытался его поймать.

Позже тигра удалось загнать в машину и увезти обратно в зоопарк, пишет Huston Chronicle.