СМИ: в Тайване у самолета порвались шины при взлете

В Тайване у самолета авиакомпании UNI Air порвались две шины при взлете. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Суньшань города Тайбэй.

По данным издания Taiwan News, пилот обнаружил повреждение, когда заходил на посадку в аэропорту Нанган остова Мацу. После этого было принято решение вернуться в Тайбэй.

Диспетчеры аэропорта Суньшань вызвали к месту вынужденной посадки пожарные расчеты. Самолет успешно приземлился, ущерб оценивается как незначительный, пострадавших нет. Самолет останется на месте приземления до завершения инспекции, которая примет решение о дальнейших действиях.