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Эксперт рассказал про ошибки из-за которых могут отказать в выплате по европротоколу

Кира Карон
16:56 10.05.2021
Названы ошибки, которые водители допускают при заполнении европротокола.
Эксперт рассказал про ошибки из-за которых могут отказать в выплате по европротоколу
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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После ДТП водителям приходит извещение или европротокол, который необходимо заполнить. При оформлении документа водители очень часто допускают ошибки из-за которых страховая компания может отказать в выплате, об этом рассказал автоюрист Дмитрий Вахрин.

Европротокол,по словам экперта, должен быть заполнен при двух участников аварии и повреждении машин. Это значит, что не должно пострадать никакое имущество - ни городское (заборы, столбики), ни частное (разбившиеся телефоны, ноутбуки), передает «РГ».
 
Первая ошибка, которую можно допустить при составлении протокола, это когда виновник аварии не признает свою вину или участники пишут об обоюдной вине. По словам Вахрина, в европротоколедолжна быть фраза «свою вину в ДТП признаю» и виновник должен быть один. Другому участнику необходимо написать «в ДТП не виноват». Водители думают, что чья-то вина следует из объяснительных, но в страховой, по словам автоюриста, никто не будет вникать в тонкости в случае с европротоколом. Признание вины - ключевой момент.

Несовпадение бланков европротокола - вторая ошибка. Их выдает страховая компания при оформлении договора ОСАГО.

В типографском бланке протокола первый лист - это оригинал, а второй - копия, которая является оттиском. По закону об ОСАГО виновник ДТП должен завезти в страховую свою часть - копию. По правилам содержание лицевой стороны оригинала и копии должно быть идентичным.

Еще одна ошибка - объяснительная виновника на обороте оригинала. На обороте участники пишут объяснительные, каждый на своем экземпляре. Виновник ДТП должен написать свою объяснительную на копии, добавил Вахрин. Оригинал протокола должен остаться у потерпевшего. Также необходимо сфотографировать все документы на телефон.

В заключение Вахрин рассказал, что многие допускают ошибку при определении суммы ущерба. Потерпевшему необходимо заранее решить, какая сумма ему нужна необходима на ремонт машины, так как лимит выплат через приложение составляет 400 тысяч рублей.

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