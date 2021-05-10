В центре «Авангард» стартовала первая «женская смена»

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот» 9 мая стартовали первые женские сборы. В центр прибыли 569 старшеклассниц из общеобразовательных школ Московской области.

На протяжении пяти дней сборов девушки познакомятся с основами начальной военной подготовки: прыгнут с парашютом, постреляют из оружия в мультимедийном и пневматическом тирах, будут управлять военной техникой, конструировать и программировать роботов, оказывать медпомощь, моделировать условия боя с помощью технологий виртуальной реальности и многое другое.

Также в центре «Авангард» с 1 по 9 мая прошли сборы девочек-юнармейцев из Москвы, которые в День Победы прошли парадным расчетом по Красной площади во главе с первым заместителем начальника Главного штаба движения «Юнармия», директором учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарьей Борисовой.

Во время обучения ребята стали участниками экологической акции «Растим поколение», посмотрели фильмы о Великой Отечественной войне и соревнования на Кубок КВН.

Решение об открытии военных сборов для девочек было принято 9 марта 2021 года во время визита в военно-патриотический центр министра Минобороны РФ Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.