Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Меня есть, кому защитить»: о чем «Бранденбургская Мадонна» Мария Лиманская разговаривала с Уинстоном Черчиллем

Егор Левин
15:45 10.05.2021
Ветеран навсегда запомнила, как узнала о том, что Советский Союз победил, от водителя грузовика, доставлявшего боеприпасы на передовую.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Снимок военного фотокорреспондента Евгения Халдея, на котором запечатлена хрупкая девушка с флажками, управляющая автодвижением в разгромленном Берлине, стал одним из символов победы советского народа над нацизмом. А ее разговор с британским премьером Уинстоном Черчиллем показала всему миру, что у советских солдат есть не только честь и доблесть, но отменное чувство юмора. Знаменитая «Регулировщица Победы» и «Бранденбургская Мадонна» Мария Лиманская - героиня спецпроекта телеканала «Звезда» «Герои великой войны».

«Была Берлинская конференция, и я как раз стояла на посту, когда нам передали, что будут приезжать главы государств. Они проехали мой пост, и мне говорят, что меня зовет Черчилль. Я подошла, он улыбнулся и спрашивает: “Вас ребята наши не обижают?”. А я говорю, что пусть попробуют, меня есть, кому защитить», - вспоминает Мария Филипповна.

Ветеран навсегда запомнила, как узнала о том, что Советский Союз победил: на том же посту у Бранденбургских ворот ее застал водитель, который снабжал передовую боеприпасами. Проезжая мимо, он крикнул молодой девушке: «Сестренка, война кончилась!».

«Ой, милые, какие мы были радостные! Ужас один, только и сказать...», - поделилась регулировщица.

Мария Филипповна Лиманская награждена нагрудным знаком «Отличный дорожник», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и орденом Отечественной войны 2-й степени. Памятник ветерану из бронзы высотой в 2,3 метра установили в 2020 году в Саратовской области, в сквере возле Центрального дома культуры города Маркса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:09 В стране и мире
Путин заявил о готовности России содействовать стабилизации обстановки на границе Киргизии и Таджикистана
11:40 В стране и мире
Пропавшего главу омского Минздрава Александра Мураховского нашли живым
10:25 В стране и мире
Видео
Бессмертный полк: в Нидерландах состоялось праздничное шествие в честь Дня Победы
08:39 В стране и мире
На Украине возбуждено 13 уголовных дел против участников мероприятий по случаю 9 Мая
06:49 В стране и мире
Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава
Популярное
Популярное
Видео
То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus
Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава
Видео
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.