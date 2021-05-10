«Меня есть, кому защитить»: о чем «Бранденбургская Мадонна» Мария Лиманская разговаривала с Уинстоном Черчиллем

Снимок военного фотокорреспондента Евгения Халдея, на котором запечатлена хрупкая девушка с флажками, управляющая автодвижением в разгромленном Берлине, стал одним из символов победы советского народа над нацизмом. А ее разговор с британским премьером Уинстоном Черчиллем показала всему миру, что у советских солдат есть не только честь и доблесть, но отменное чувство юмора. Знаменитая «Регулировщица Победы» и «Бранденбургская Мадонна» Мария Лиманская - героиня спецпроекта телеканала «Звезда» «Герои великой войны».

«Была Берлинская конференция, и я как раз стояла на посту, когда нам передали, что будут приезжать главы государств. Они проехали мой пост, и мне говорят, что меня зовет Черчилль. Я подошла, он улыбнулся и спрашивает: “Вас ребята наши не обижают?”. А я говорю, что пусть попробуют, меня есть, кому защитить», - вспоминает Мария Филипповна.

Ветеран навсегда запомнила, как узнала о том, что Советский Союз победил: на том же посту у Бранденбургских ворот ее застал водитель, который снабжал передовую боеприпасами. Проезжая мимо, он крикнул молодой девушке: «Сестренка, война кончилась!».

«Ой, милые, какие мы были радостные! Ужас один, только и сказать...», - поделилась регулировщица.

Мария Филипповна Лиманская награждена нагрудным знаком «Отличный дорожник», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и орденом Отечественной войны 2-й степени. Памятник ветерану из бронзы высотой в 2,3 метра установили в 2020 году в Саратовской области, в сквере возле Центрального дома культуры города Маркса.