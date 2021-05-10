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В Заболотье захватили каноническую Церковь

Кира Карон
15:00 10.05.2021
УПЦ будет вынуждена служить в церковном доме.
© Видео: СПЖ I Союз Православных Журналистов, Youtube © Фото: spzh.news
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Полиция на Украине в селе Заболотье захватила храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова Сарненской епархии УПЦ. Теперь община канонической Церкви будет вынуждена совершать богослужения в церковном доме.

Верующие УПЦ после шестичасового противостояния достигли диалога со сторонниками ПЦУ, и, по результатам переговоров, храм был опечатан, а ключи отданы на хранение представителям правопорядка.

«Сначала результатов не было, но потом, услышав, что верующие УПЦ готовы раскинуть палатки для круглосуточного дежурства у храма, таки приняли предложение полиции и вывели людей ПЦУ из храма», – рассказал священник.

На данный момент на территории церкви находится еще много людей. Молебны на территории храма религиозная община УПЦ собирается продолжить служить. В ближайшие дни богослужения будет осуществлять в церковном доме, передает СПЖ.

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