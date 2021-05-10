В Заболотье захватили каноническую Церковь

Полиция на Украине в селе Заболотье захватила храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова Сарненской епархии УПЦ. Теперь община канонической Церкви будет вынуждена совершать богослужения в церковном доме.

Верующие УПЦ после шестичасового противостояния достигли диалога со сторонниками ПЦУ, и, по результатам переговоров, храм был опечатан, а ключи отданы на хранение представителям правопорядка.

«Сначала результатов не было, но потом, услышав, что верующие УПЦ готовы раскинуть палатки для круглосуточного дежурства у храма, таки приняли предложение полиции и вывели людей ПЦУ из храма», – рассказал священник.

На данный момент на территории церкви находится еще много людей. Молебны на территории храма религиозная община УПЦ собирается продолжить служить. В ближайшие дни богослужения будет осуществлять в церковном доме, передает СПЖ.