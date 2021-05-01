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Усложненный маршрут: в Сирии прошло российско-турецкое патрулирование от перехода Шейрек

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
00:25 01.05.2021
Завершилось очередное российско-турецкое патрулирование в Сирии, прошедшее от перехода Шейрек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пункт пропуска Шейрек на Сирийско-Турецкой границе. Бронеавтомобиль «Кипри» вооруженных сил Турции въезжает на территорию провинции Эль Хасеке, где мгновенно встраивается в колонну российской бронетехники. Впереди ждет сложный маршрут совместного патрулирования огромной территории.

Особенность этого патрулирования в том, почти в два раза - до сотни километров - увеличено расстояние, которое должен пройти российско-турецкий конвой. И почти в два раза увеличилось количество населенных пунктов, которые нужно обязательно осмотреть.

Совместное патрулирование самых опасных районов северо-востока Сирии российскими и турецкими военными проходит уже в 154 раз. И все же, перед тем как выйти на маршрут, военные внимательно изучили весь путь на карте и распределили сектора наблюдения.

«Сегодня завершено очередное совместное российско-турецкое патрулирование​ от перехода Шейрек. Особенностью патрулирования стало увеличенная протяженность маршрута. Было охвачено большее количество населенных пунктов. Патрулирование прошло в штатном режиме, личный состав и техника с поставленной задачей справились. В большинстве в населенных пунктов местное население приветствует колонну», - рассказал старший колонны от ВС РФ Андрей Титов.

На пути следование десять населенных пунктов. И практически в каждом из них военных двух стран приветствует местное население. «Тайфуны», «Рыси» и «Тигры» российской военной полиции у местных мальчишек вызывают настоящий восторг.

С воздуха конвой, традиционно прикрывает пара вертолетов армейской авиации ВКС России. Чтобы подняться в раскаленный воздух сирийской пустыни, рассказывают вертолетчики, им пришлось взлетать по самолетному. Для этого необходимо разгонять машину по полосе против набегающего ветра.

«Сегодня маршрут был протяженный, много населенных пунктов, задачу выполнили полностью», - поделился командир экипажа вертолета Сергей.

Появление здесь совместной российско-турецкой колонны, для местных жителей означает, что можно спокойно без опаски передвигаться и по трассе М-4 и в ее окрестностях. Гарантия того, что никаких боевиков здесь нет. Сейчас российские и турецкие военные прорабатывают новые участки и маршруты патрулирования в провинции Идлиб. В том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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