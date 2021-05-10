Президент Сербии Вучич поздравил сербов и россиян с Днем Победы на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днем Победы над фашизмом на русском языке. Глава государства выступил вечером 9 мая в Национальном театре, где присутствовали и члены руководящих органов страны, и подчеркнул важность сохранения истории Второй мировой войны и защиты ее от попыток «ревизии».
«Наша задача - не скрывать истину, а открыто говорить, чтобы не позволить лжи победить правду. Роль Красной Армии принижается не случайно - фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы отдали жизни более 22 миллионов советских граждан, конечно, прежде всего, - россиян», - заявил Вучич во время трансляции на национальном телевидении Сербии.
Как подчеркнул сербский лидер, 9 мая для Сербии - это «День победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом».