В Екатеринбурге в честь 76-й годовщины Победы провели салют с трех точек

Военнослужащие салютной артиллерийской батареи Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге провели праздничный салют, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с трех точек в разных районах города. Артиллеристы разместили орудия в Преображенском парке в Академическом районе, в летнем парке «Уралмаш» и на набережной Динамо в самом центре столицы Урала.

В ночное небо уральской столицы были запущены 105-миллиметровые изделия для фейерверков «Ассоль» и «Фиалка», а также 125 миллиметровые заряды «Вега». Темп и ритм пусков задавали легендарные противотанковые 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года. Они выполнили 30 залпов с интервалом в 20 секунд.

В День Победы на территории Центрального военного округа военные парады прошли в трех городах - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.