Ушел из жизни оператор «Вокзала для двоих» Вадим Алисов

Кинооператор, народный артист России Вадим Алисов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.

За свою карьеру Алисов работал с Эльдаром Рязановым, Владимиром Меньшовым, Никитой Михалковым и Леонидом Гайдаем. В числе наиболее известных картин «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Ширли-мырли» и «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди».

С 2002 года он был профессором кафедры кинооператорского мастерства ВГИКа. Алисов был удостоен званий заслуженного деятеля искусств России и ордена Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.