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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при продаже животных

Алена Миронова
14:28 10.05.2021
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме при продаже животных.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при продаже животных
© Фото: our-planet.berlin, imagebroker, Globallookpress
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Любители домашних животных все чаще стали сталкиваться с новой схемой, разработанной мошенниками. О том, в чем она заключается, рассказал адвокат Виталий Ревзин.

Как отмечает эксперт, в ходе оформления сделки по продаже животного мошенник требует от покупателя перевести ему сперва часть стоимости, после чего заказчику доставляют животное, совершенно не похожее на то, которое он первоначально увидел на фотографии. 

«В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца», — отметил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Затем адвокат рекомендует обратиться к юристу для того, чтобы составить претензию с просьбой вернуть переведенные средства. В случае игнорирования следует написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела.

Как отмечает эксперт, зачастую в таком случае продавец поспешит с возвратом средств, а при доведении разбирательства до конца потерпевшая сторона может не только получить обратно задаток, но и проценты за его использование с компенсацией за понесенные расходы.

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