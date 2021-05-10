Названы продукты, вызывающие панкреатит

Для того, чтобы не спровоцировать появление острой формы панкреатита, нужно соблюдать меру в еде и напитках, а также исключить голодание. Об этом рассказал заведующий отделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы Андрей Колотильщиков.

Специалист акцентировал, что самое негативное влияние оказывают поджелудочную газированные напитки, алкоголь и жирная пища.

«Основное в профилактике - это режим: часто, дробно, маленькими порциями, не голодая. Голодовки ничего кроме вреда организму не прибавят», - сказал Колотильщиков эфире радиостанции «Говорит Москва».

Завотделением советует отдавать предпочтение продуктам с небольшим содержанием жира. В частности, употреблять курицу, индейку и рыбу, которые приготовлены на пару или запечены в духовке.