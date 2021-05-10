В КНР вертолет вспыхнул в воздухе и упал в озеро
Пожарный борт потерпел крушение во время забора воды в озере на юго-западе Китая.
© Видео: ChinaAviationReview, Twitter © Фото: ChinaAviationReview, Twitter
На юго-западе Китая вертолет потерпел крушение во время забора воды для тушения лесного пожара. Момент падения борта был опубликован в Twitter.
На кадрах видно, как вертолет внезапно начинает терять высоту, после чего воспламеняется и падает в воду.
Инцидент произошел в провинции Юньнань. По информации СМИ, на борту находились четыре члена экипажа, двое из них погибли. На данный момент на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция.