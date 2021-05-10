Американский фрегат вошел в порт Одессы

В понедельник, 10 мая, фрегат береговой охраны Соединенных Штатов Hamilton вошел в порт Одессы. Корабль прибыл по завершении маневров в акватории Черного моря.

«В 8.30 корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала», - пишет издание «Думская».

Уточняется, что Hamilton вошел в черноморские воды 27 апреля и на следующий день провел учения с турецким фрегатом. В период с 4 по 6 мая корабль находился в порту Батуми, проведя до захода в порт учения с грузинскими катерами типа Island.

В субботу, 8 мая, навстречу Hamilton вышел флагман украинской морской охраны корвет BG50 «Григорий Куропятников». Учебные маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма.