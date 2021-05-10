Метеорологическое лето: синоптик рассказал о погоде в столице на текущую неделю

Температурный фон в столице наконец-то вернется в рамки своей климатической нормы. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 10 мая, воздух в столице прогреется до +16..+18 градусов, а в Московской области - до +14..+19 градусов выше нуля.

Во вторник, 11 мая, на фоне высокого атмосферного давления тоже будет солнечно, без осадков. Это позволит столбикам термометров штурмовать двадцатиградусную высоту.

«Ну а начиная со среды и до конца недели, с опережением климатического графика на 2 недели, словно компенсируя жителям региона ненастный старт мая, начнется метеорологическое лето. Ночами в среднем будет не прохладнее +7..+12. Днем уже можно рассчитывать на +19..+24. Ну а это соответствует многолетним показателям июня месяца», - рассказал эксперт.

Синоптик отметил, что в отдельные дни может пройти небольшой освежающий ливень не более 3-5 мм - в рамках летних скоротечных дождей.

«Ну и местами, конечно, мы услышим скоротечную канонаду гроз», - заметил Тишковец.

Резюмируя, синоптик подчеркнул, что природа после затяжного холодного периода наконец встанет на летний и комфортный вариант погоды.