В Ленинградской области обвалился участок стены древней крепости Корела
Обрушилась часть стены древней крепости Корела в Приозерске.
© Фото: Владимир Цой, ВКонтакте
В субботу, 8 мая, у одного из бастионов древней крепости Корела в Приозерске обрушился большой участок стены. Об этом сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия региона Владимир Цой.
Отмечается, что построенную в 14 веке крепость планировали реставрировать в следующем году.
Крепость была заложена новгородцами в 14 веке рядом с местом впадения Вуоксы в Ладожское озеро. Позднее, в 17 веке ее захватили шведы, переименовав в Кексгольм - под этим названием объект вернулся в российское владение. Благодаря сохранившимся шведским и русским постройкам, крепость признали объектом культурного наследия федерального значения.