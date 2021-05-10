На сайте «Бессмертного полка» пресекли попытки размещения фото нацистов

Организаторы онлайн-шествия «Бессмертный полк» в День Победы пресекли попытки хакеров разместить на сайте среди ветеранов Великой Отечественной войны - портреты нацистских преступников.

«Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет», - заявили в пресс-службе движения «Бессмертный полк России».

Как добавили организаторы, во время онлайн-трансляции они зафиксировали массивные хакерские атаки - три DDoS-атаки и шесть веб-атак на сайт. Чтобы восстановить работу ресурса, потребовалось временно приостановить работу личных кабинетов некоторых участников и функции поиска героев в строю «Бессмертного полка онлайн». Участникам принесли извинения, объяснив, что данная мера была вынужденным решением.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» началось 9 мая в каждом регионе России в 15.00 по местному времени. В 2020 году акция была вынужденно переведена в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. Тогда устроители акции также столкнулись с попыткой вмешательства и подмены фотографий ветеранов - на портреты нацистов. В целом трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.