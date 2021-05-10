«Бессмертный полк» и «Сад памяти»: на Кубе отметили День Победы

На Кубе в честь празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли торжественные мероприятия. У монумента советского воина-интернационалиста в Гаване российский посол Андрей Гуськов и кубинский генерал Рамон Пардо Герра приняли участие в церемонии возложения цветов.

Также на территории мемориального комплекса состоялась акция «Сад памяти». В российском посольстве на Кубе высажены 10 кипарисов.

Организаторы мероприятий в Гаване отметили, что даже в нынешних непростых условиях на Кубе не перестают помнить о тех событиях, которые имеют огромное значение для истории человечества.

Завершился День Победы акцией «Бессмертный полк», которая прошла на территории посольства России.

Участие в памятном мероприятии приняли главы дипмиссий Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, представители Россотрудничества и российского торгпредства.