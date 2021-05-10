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Россиянам рассказали, как можно повысить зарплату на треть

Алена Миронова
12:48 10.05.2021
Жителям России раскрыли способы увеличения зарплаты на треть
Россиянам рассказали, как можно повысить зарплату на треть
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В случае, если работник выполняет больше, чем от него требуется, либо же прибавилась тяжесть или опасность труда, сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий работы. Об этом рассказала адвокат Марина Буянова.

«Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу», - передает «Вечерняя Москва» слова эксперта.

Адвокат рекомендует также воспользоваться ситуацией, когда сотруднику предложили работу в другой компании, но он все же готов остаться при условии улучшения условий труда. В этом случае ситуацию следует объяснить работодателю. 

«Нужно объяснить работодателю: "Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если бы мне чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство"» — посоветовала юрист.

Резюмируя, эксперт отметила, что во всех вышеперечисленных случаях заработная плата может увеличиться максимум на треть.

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