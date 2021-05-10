В Красноярске поймали «прогуливающегося» по городу волка

В центре Красноярска поймали, прогуливающегося волка с ошейником. Видео было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что хищник ведет себя спокойно и не оказывает агрессии по отношению к людям. Вероятно, он сбежал от хозяина и находился в поисках еды.

По предположениям специалистов, волка держали в неволе намеренно уже очень долго, поскольку у него повадки домашнего животного.

На данный момент хищника временно доставили в приют. Ведется поиск его хозяев.