В Красноярске поймали «прогуливающегося» по городу волка
Хищник с ошейником был обнаружен специалистами в центре города.
© Видео: Город Красноярск, Вконтакте © Фото: Город Красноярск, Вконтакте
В центре Красноярска поймали, прогуливающегося волка с ошейником. Видео было опубликовано в Сети.
На кадрах видно, что хищник ведет себя спокойно и не оказывает агрессии по отношению к людям. Вероятно, он сбежал от хозяина и находился в поисках еды.
По предположениям специалистов, волка держали в неволе намеренно уже очень долго, поскольку у него повадки домашнего животного.
На данный момент хищника временно доставили в приют. Ведется поиск его хозяев.