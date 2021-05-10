Иностранцы назвали российский Су-57 «убийственно красивым»
Зарубежные пользователи Twitter высоко оценили российский Су-57.
© Фото: Минобороны
Иностранные пользователи социальной сети Twitter особенно оценили воздушную часть Парада Победы, прошедшего в Москве.
Американский военный эксперт Х. И. Саттон опубликовал на своей странице фотографию с пролетевшими над Красной площадью российскими истребителями Су-57.
«Должен сказать, красивый самолет. "Сухой" вообще выглядят убийственно», - так он подписал фотографию.
Его чувства разделили также и подписчики в Сети. Один из них назвал истребитель самым красивым созданием компании «Сухой». Другой же подчеркнул, что Су-57 не только выглядит хорошо, но и в целом звучит «круто». Третий пользователь добавил, что «этот самолет будет достойным противником ВВС США».