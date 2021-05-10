В стране и мире Иностранцы назвали российский Су-57 «убийственно красивым» Алена Миронова Зарубежные пользователи Twitter высоко оценили российский Су-57. © Фото: Минобороны Читайте нас на: Иностранные пользователи социальной сети Twitter особенно оценили воздушную часть Парада Победы, прошедшего в Москве. Американский военный эксперт Х. И. Саттон опубликовал на своей странице фотографию с пролетевшими над Красной площадью российскими истребителями Су-57. «Должен сказать, красивый самолет. "Сухой" вообще выглядят убийственно», - так он подписал фотографию. Его чувства разделили также и подписчики в Сети. Один из них назвал истребитель самым красивым созданием компании «Сухой». Другой же подчеркнул, что Су-57 не только выглядит хорошо, но и в целом звучит «круто». Третий пользователь добавил, что «этот самолет будет достойным противником ВВС США». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика