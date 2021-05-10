В Сети показали спасение подростка, 50 минут провисевшего на скале в Красноярске

В Красноярске спасли упавшего со скалы 15-летнего подростка. По неосторожности подойдя к краю «Красного гребня», юноша не удержался и упал с него, однако успел зацепиться за камни.

На кадрах с места инцидента показан процесс спасательной операции: специалист спустился к лежащему на склоне подростку и успешно снял его с опасного места. К тому моменту он пробыл на склоне уже 50 минут. Ролик опубликован в паблике «Борус».

После этого юношу передали его родителям. По предварительным данным, подросток не пострадал.