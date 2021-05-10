Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фантастическое лазерное шоу украсило стены Нижегородского кремля в честь Дня Победы

Светлана Головина
11:05 10.05.2021
В Нижнем Новгороде на участке кремлевской стены показали Георгиевскую ленточку, флаг Победы, а также памятные даты 1941-1945 на фоне горящих свечей. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В честь празднования Дня Победы на стенах Нижегородского кремля устроили масштабное световое шоу. Инсталляцию можно было увидеть на участке от Тайницкой до Часовой башни.

На кадрах видно, что украсили стену Кремля Георгиевская ленточка, флаг Победы, надписи «Великая победа» и «Нижний Новгород - Город трудовой доблести»,  а также памятные даты 1941-1945 на фоне горящих свечей. 

Все инсталляции менялись в порядке очереди. Увидеть световое шоу можно было до часу ночи 10 мая.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:25 В стране и мире
Видео
Бессмертный полк: в Нидерландах состоялось праздничное шествие в честь Дня Победы
08:39 В стране и мире
На Украине возбуждено 13 уголовных дел против участников мероприятий по случаю 9 Мая
06:49 В стране и мире
Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава
04:06 В стране и мире
Танки Израиля ударили по объектам ХАМАС в ответ на пуски ракет из Газы
01:28 В стране и мире
На сайте «Бессмертного полка» пресекли попытки размещения фото нацистов
Популярное
Популярное
Видео
То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus
Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава
Видео
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.