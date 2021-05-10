Фантастическое лазерное шоу украсило стены Нижегородского кремля в честь Дня Победы

В честь празднования Дня Победы на стенах Нижегородского кремля устроили масштабное световое шоу. Инсталляцию можно было увидеть на участке от Тайницкой до Часовой башни.

На кадрах видно, что украсили стену Кремля Георгиевская ленточка, флаг Победы, надписи «Великая победа» и «Нижний Новгород - Город трудовой доблести», а также памятные даты 1941-1945 на фоне горящих свечей.

Все инсталляции менялись в порядке очереди. Увидеть световое шоу можно было до часу ночи 10 мая.