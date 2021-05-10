Бессмертный полк: в Нидерландах состоялось праздничное шествие в честь Дня Победы

В Нидерландах почтили память советских солдат на кладбище в Лейдене - там состоялось шествие «Бессмертного полка», а также возложение венков к памятнику неизвестному солдату.

На мемориальном кладбище «Советское поле Славы» похоронены 865 советских солдат, погибших в плену и концлагерях, организованных нацистами.

Мемориал был создан в 1947 году, когда с Военного Американского кладбища сюда перевезли останки советских солдат. Кладбище считается крупнейшим захоронением бойцов Красной армии в Нидерландах.

Мероприятие проводится уже седьмой раз. В этот раз его участниками стали десятки человек, включая представителей российского внешнеполитического ведомства, сотрудников МИД и Минобороны Нидерландов, представителей посольств и дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, представителя мэрии Лейдена, а также мэра Амерсфорта — города, на территории которого непосредственно и располагался немецкий концлагерь.