Салют по случаю Дня Победы в Самаре стал самым длительным за все годы его проведения
Красочное праздничное действо в честь 76-й годовщины Победы отличалось не только продолжительностью, но и зрелищностью с креативностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
В Самаре в честь Дня Победы прогремел самый длительный и зрелищный салют за все годы его проведения в день праздника 9 Мая.
Артиллеристы 2-й общевойсковой армии в сотрудничестве с администрацией Самарской области устроили даже не совсем обычный салют, а настоящее масштабное светопреставление, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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