Салют по случаю Дня Победы в Самаре стал самым длительным за все годы его проведения

В Самаре в честь Дня Победы прогремел самый длительный и зрелищный салют за все годы его проведения в день праздника 9 Мая.

Артиллеристы 2-й общевойсковой армии в сотрудничестве с администрацией Самарской области устроили даже не совсем обычный салют, а настоящее масштабное светопреставление, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.