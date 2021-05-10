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Салют по случаю Дня Победы в Самаре стал самым длительным за все годы его проведения

Валентина Пескова
00:33 10.05.2021
Красочное праздничное действо в честь 76-й годовщины Победы отличалось не только продолжительностью, но и зрелищностью с креативностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Самаре в честь Дня Победы прогремел самый длительный и зрелищный салют за все годы его проведения в день праздника 9 Мая.

Артиллеристы 2-й общевойсковой армии в сотрудничестве с администрацией Самарской области устроили даже не совсем обычный салют, а настоящее масштабное светопреставление, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© Минобороны РФ

Впервые залпы продлились 20 минут, вместо обычных 12-15 минут. В небо было выпущено почти в два раза больше фейерверков, чем в предыдущие годы.

© Минобороны РФ

При проведении праздничного и торжественного мероприятия военные использовали 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Их разместили на трех баржах, которые стояли на Волге перед четвертой набережной Самары.

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